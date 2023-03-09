Сунгатулин о матче против «Спартака»: «Я провел там много времени, но уже без разницы, когда выходишь на игру»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился впечатлениями от встречи со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ (2:2).

«Мы не думаем о беспроигрышной серии. Идем от матча к матчу. Сыграли вничью, но могли как выиграть, так и проиграть. Наверное, счет закономерный. Но в конце матча могли забить еще. Конечно, расстроены. Внутри присутствует недовольство, так как могли удержать счет.

Каково было играть против «Спартака», за который принадлежал? До матча лезли разные мысли, но когда выходишь на игру — уже без разницы. Я провел много времени в «Спартаке», но не было такого, что нужно на «Спартак» выйти по-другому», — цитирует Сунгатулина «Чемпионат».

21-летний полузащитник является воспитанником академии «Спартака». Летом прошлого года «Урал» арендовал Сунгатулина у красно-белых, а в феврале 2023-го выкупил футболиста у московского клуба.