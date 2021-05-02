Источник: «Зенит» забронировал ресторан для чемпионского банкета после матча с «Локомотивом»
«Зенит» забронировал ресторан для праздничного банкета после матча с «Локомотивом».
«Банкет заказан на сегодня в культовом для болельщиков «Зенита» и СКА кафе», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня, 2 мая «Зенит» примет «Локомотив» на своем поле, начало встречи — в 19.00 (мск). В случае победы команда из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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