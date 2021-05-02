Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Зенит» забронировал ресторан для чемпионского банкета после матча с «Локомотивом»

11:44
Теги:

«Зенит» забронировал ресторан для праздничного банкета после матча с «Локомотивом».

«Банкет заказан на сегодня в культовом для болельщиков «Зенита» и СКА кафе», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 2 мая «Зенит» примет «Локомотив» на своем поле, начало встречи — в 19.00 (мск). В случае победы команда из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом России.

Зенит — Локомотив

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210502/zenit-1730899524.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В КХЛ открылся трансферный рынок. Представляем самые удивительные переходы игроков и тренеров
Фото: обнаженная Рената Литвинова в сауне
В страшном ДТП в Хакасии водителю Lexus оторвало голову (18+)
Гастроэнтеролог рассказал о правилах сохранения желудка здоровым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры