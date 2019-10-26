Источник: «Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио

Защитник «Зенита» Йордан Осорио станет полноценным игроком питерского клуба, информирует ojogo. Игрок был арендован сине-бело-голубыми у «Порту» минувшим летом.

По данным источника, футболист выполнил условия для полноценного перехода в петербургскую команду. В соглашении между «Зенитом» и «Порту» был пункт, согласно которому петербуржцы должны выкупить 25-летнего игрока за 7 миллионов евро, если тот проведет не менее пяти матчей в составе команды. Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2) стал для Осорио пятым в составе «Зенита».

Трансфер игрока оценивается в 8 миллионов евро, но «Порту» получит только 4 миллиона, так как клубу принадлежит тольк 50 процентов прав на футболиста.

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