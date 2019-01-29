Источник: "Зенит" откажется от приобретения Баделя

"Зенит" после вероятного ухода из клуба полузащитника Леандро Паредеса активно ищет аргентинцу замену, утверждает tuttomercatoweb.com.

При этом питерцы хотят приобрести молодого игрока. Идея с прибретением полузащитника "Лацио" Милана Баделя отошла на второй план.

Ранее сообщалось, что "Лацио" хочет получить за игрока около 10 миллионов евро. Сам хорват желает сменить клуб из-за нехватки игровой практики. Баделем также интересуется "Спортинг".

В этом сезоне Бадель отыграл 11 матчей в чемпионате Италии и 1 игру в Лиге Европы.