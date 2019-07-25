Источник: "Зенит" хочет приобести Наингголана

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан входит в сферу интересов "Зенита", утверждают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что 31-летний бельгиец хотел бы вернуться в "Кальяри" - свой бывший клуб. Это связано в том числе с интересами его жены, уроженки Сардинии, у которой обнаружили рак. Они познакомились в период его выступлений за "Кальяри".

Препятствием к возвращению может стать зарплата Наингголана. Он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год. "Кальяри" готов платить 1,5 миллиона и рассчитывает, что сможет взять игрока в аренду, а остальную сумму будет выплачивать "Интер", что не устраивает миланский клуб.

В минувшем сезоне Наингголан провел 36 матчей за "Интер", забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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