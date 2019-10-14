Источник: тренер вратарей из второй бундеслиги будет работать в «Спартаке»

Тренер вратарей из немецкого футбольного клуба «Эрцгебирге» Макс Урванчки займет аналогичную должность в «Спартаке», информирует tag24.de.

По словам президента клуба второй бундеслиги Хельге Леонарда, ему позвонил лично будущий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с просьбой отпустить специалиста в московский клуб.

Кроме того, как сообщил Леонард, «Спартак» и «Эрцгебирге» подпишут договор о сотрудничестве.

— Переговоры со «Спартаком» идут очень хорошо. Я уверен, что в скором времени будет подписан договор о сотрудничестве, из которого мы как клуб сможем извлечь выгоду, — отметил Леонард.

Напомним, сегодня «Спартак» должен объявить о назначении Тедеско, ранее возглавлявшего «Шальке», на пост главного тренера. Вместе с ним контракт должен подписать Урванчки.