Источник: трансфер Солари в «Спартак» возможен, если агенты игрока снизят комиссию

«Спартак» все еще имеет шансы подписать нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, если представители футболиста снизят требования по комиссионной части при переходе в московский клуб в 2-3 раза, то сделка возможна. Переход игрока с сохранением 100 процентов прав на его трансфер может состояться за 11 миллионов евро.

Отмечается, что «Спартак» может пойти на условия «Ривер Плейта», но клуб категорически не устраивают текущие финансовые требования представителей футболиста. Красно-белые уже активно работают по другим кандидатам на позицию вингера. От прогресса в этих переговорах будет зависеть, вернется ли московский клуб к варианту с Солари.

Ранее издание La Pagina Millonaria сообщило, что руководство «Ривер Плейта» готово рассмотреть снижение цены за свою часть экономических прав (60 процентов) на Солари с 10 до 7-8 миллионов евро. Остальные 40 процентов прав в равных долях находятся во владении «Тальерес» и «Коло-Коло».