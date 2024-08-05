Источник: «Спартак» и ЦСКА интересуются Глебовым из «Ростова»

«Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Ростов» готов сейчас договориться о продаже 24-летнего хавбека в зимнее трансферное окно. Переход летом возможен, но только при получении выгодного предложения.

В текущем сезоне Глебов провел 4 матча за «Ростов» во всех турнирах. Футболист выступает за ростовчан с 2019 года.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.