Источник: «Спартак» и ЦСКА интересуются Глебовым из «Ростова»
«Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Ростов» готов сейчас договориться о продаже 24-летнего хавбека в зимнее трансферное окно. Переход летом возможен, но только при получении выгодного предложения.
В текущем сезоне Глебов провел 4 матча за «Ростов» во всех турнирах. Футболист выступает за ростовчан с 2019 года.
Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
6
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|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
7
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
9
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|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
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|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
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|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
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|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
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16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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