Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

«Спартак» и «Крылья» утрясают последние детали по аренде Дмитриева

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Дмитриев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» и «Спартак» договорились об аренде полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева. О переезде спартаковца в Самару будет объявлено в ближайшее время.

20-летний Дмитриев — воспитанник «Зенита». Он выступал за «Урал» с июля 2023 года. В активе полузащитника 2 результативные передачи в 37 матчах за екатеринбуржцев. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В июле 2024 года он стал игроком «Спартака», подписав соглашение до 2028 года.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Дмитриев (Спартак)
8
6
Читайте также
Лайлс выиграл стометровку после фотофиниша
Бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана в России
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Вингер «Ахмата» Олейников перешел в «Крылья Советов»
Источник: «Зенит» решил не продавать Вендела и Клаудиньо
Селюк: «Я хорошо отношусь к Дзюбе. Но сказал его агенту, что нет смысла идти в «Химки»
«Спартаку» интересен защитник «Ференцвароша», ПАОК может подписать Дркушича, де Хеа перейдет в «Фиорентину»?
Трансферная сага Маркиньоса завершена: «Спартак» все-таки перехватил новичка у «Локо»
«Спартак» объявил о подписании контракта с Маркиньосом
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
По характеру и дерзости Глушенков похож на молодого Карпина! Сколько продлится его кураж?
Вингер «Ахмата» Олейников перешел в «Крылья Советов»
«Спартак» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.50
Денис Давыдов рассказал, что пока не понимает стратегии Станковича в «Спартаке»
Ещенко: «Прорвет ли Угальде? По одному голу судить трудно»
Лапочкин: «После столь неудачного матча, вряд ли мы увидим в ближайших турах Бобровского, Шафеева и Амелина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Спартак» и ЦСКА интересуются Глебовым из «Ростова»

Барко доволен своим дебютом за «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости