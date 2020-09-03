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Источник: «Спартак» через год может вернуть Тила из аренды во «Фрайбурге»

18:38
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил отправился в аренду во «Фрайбург». Условия — контракт по схеме «1+1», то есть через год и «Спартак», и «Фрайбург» могут прервать соглашение, сообщает в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.

Год аренды обойдется «Фрайбургу» чуть меньше миллиона евро. Зарплату на себя берет немецкий клуб. В контракте прописано право выкупа Тила «Фрайбургом».

Теперь можно ожидать покупок Спартака на проблемные позиции. Поиск и переговоры по правому защитнику и опорнику продолжаются.

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