Защитник «Зенита» Ренан отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан отреагировал на свой вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи в июне.

«Спасибо тебе, господи, за еще один вызов!» — написал футболист в соцсетях.

Сборная Бразилии сыграет в июне товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Ранее Ренан принимал участие в молодежном чемпионате мира-2023, который проходил с 20 мая по 11 июня в Аргентине. В составе сборной Бразилии он дошел до четвертьфинала турнира, в котором команда проиграла Израилю (2:3 доп. вр.).