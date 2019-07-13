03:28 | Футбол — РПЛ

Источник: "Шанхай Шеньхуа" предложил "Спартаку" за Фернанду 10 миллионов евро

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Полузащитник "Спартака" Фернанду может покинуть клуб. "Шанхай Шеньхуа" предложил 10 миллионов евро, москвичи ответили отказом. Ранее в трансфере проявляли заинтересованность "ПСЖ" и "Рома", красно-белые желают выручить порядка 20 миллионов евро. Китайский клуб намерен предложить хавбеку четырехлетний контракт.

27-летний полузащитник в прошедшем сезоне провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 9 желтых карточек.

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