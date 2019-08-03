Источник: сегодня Тил прилетит в Москву

Полузащитник АЗ Гус Тил близок к переходу в "Спартак". Сегодня 21-летний игрок отправится в Москву для прохождения медосмотра, утверждает De Telegraaf.

После медобследования Тил заключит с красно-белыми контракт и будет представлен в качестве новичка команды. Сумма трансфера с учетом всех возможных бонусов может составить 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.