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Источник: «Рубин» заплатил за Йевтича 600 тысяч евро

09:35
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По информации портала Transfermarkt, «Рубин» приобрел полузащитника Дарко Йевтича у «Леха» за 600 тысяч евро. Его контракт с польским клубом истекал летом 2020 года. Сам игрок на том же сайте оценивается в 1,25 миллиона.

Контракт с казанцами рассчитан на 4,5 года, вчера он принял участие в тренировке новой команды. 26-летний игрок в текущем сезоне сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

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