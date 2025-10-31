Источник: РПЛ подпишет новый 4-летний контракт с «Матч ТВ» на 28,5 миллиарда рублей

Общее собрание РПЛ проголосовало за подписание нового контракта с «Матч ТВ», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет рассчитано на четыре года, сумма договора составит около 28,5 миллиарда рублей. «Матч ТВ» получит все медиаправа на новый четырехлетний цикл.

Действующее соглашение телеканала с лигой истекает в конце сезона-2025/26.