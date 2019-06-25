Источник: полузащитник "Сент-Этьена" Хазри отказался переходить в "Краснодар"

"Краснодар" проявляет интерес к полузащитнику "Сент-Этьена" Вахби Хазри.

По информации France Football, "быки" провели переговоры с 28-летним футболистом, но хавбек сборной Туниса отклонил контрактное предложение.

Transfermarkt оценивает стоимость Хазри в 16 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с "Сент-Этьеном" рассчитан до лета 2022 года.

​В сезоне 2018/19 Вахби Хазри провел 35 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач, став лучшим бомбардиром клуба.

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