Источник: полузащитник «Пари НН» Майга может перейти в «Локомотив»

Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга близок к переходу в «Локомотив», сообщает Sport24.

Переговоры между командами находятся на продвинутой стадии. Помимо железнодорожников футболистом интересуется «Краснодар».

В текущем сезоне Майга сыграл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 1 миллион евро.