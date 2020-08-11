Источник назвал зарплату Ананидзе в «Роторе»

Стала известна сумма, которую будет получать полузащитник Джано Ананидзе в «Роторе».

По информации Telegram-канала «Мутко против», 27-летний грузин стал самым высокооплачиваемым футболистом клуба из Волгограда и будет зарабатывать 1,7 миллиона рублей в месяц. Сообщается, что в соглашении предусмотрен бонус в размере 1 миллиона рублей в случае, если игрок наберет 10 очков по системе «гол+пас». Также, в контракте предусмотрены дополнительные премии, которые остаются на усмотрение руководства. Соглашение рассчитано до 20 мая 2021 года.

Последние полгода экс-полузащитник «Спартака» провел в кипрском «Анортосисе», за который сыграл 6 матчей и не отличился результативными действиями. Футболист получил травму колена в марте и с тех пор не появлялся на поле. 6 августа «Ротор» объявил о заключении контракта с Ананидзе.