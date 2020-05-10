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Источник: «Наполи» пока не делал официального предложения по трансферу Азмуна

15:51
Сердар Азмун. Фото AFP
Сердар Азмун. Фото AFP
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«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Итальянский клуб давно следит за 25-летним иранцем, но пока не делал официального запроса о возможном трансфере, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Пока неаполитанский клуб контактировал только с агентом игрока.

Сумма потенциального трансфера Азмуна оценивается примерно в 30 миллионов евро. «Наполи» готов подписать с футболистом контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что иранца хотят приобрести испанские «Атлетико» и «Севилья», а также три английских клуба — «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.

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