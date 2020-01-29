Источник: «Монтеррей» заплатил за Краневиттера 6,5 миллиона долларов

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер подписал контракт с «Монтерреем». Мексиканский клуб заплатил за 26-летнего аргентинца 6,5 миллиона долларов, утверждает TyC Sports.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что футболист перешел в «Монтеррей» на правах свободного агента.

Теперь денежную компенсацию должен получить и другой бывший клуб Краневиттера — «Ривер Плейт». Данный факт возможен благодаря механизму солидарности ФИФА, согласно которому клуб получит 260 тысяч долларов. Краневиттер с 14 до 22 лет находился в структуре «Ривер Плейта», после чего отправился в «Атлетико» из Мадрида.