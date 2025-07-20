Источник: «Метц» может предложить 3 миллиона евро за Баринова из «Локомотива»
Французский «Метц» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает Sport24.
По информации источника, «Метц» готов заплатить 3 миллиона евро, а самому 28-летнему россиянину — зарплату в размере 700 тысяч евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
Баринов является воспитанником «Локомотива». В субботу, 19 июля он провел полный матч против «Сочи» (3:0) в первом туре нового сезона РПЛ.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 8 миллионов евро. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026 года.
Источник: Sport24
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|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
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Артур Гарибян
Родина
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|
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Натан Гассама
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|Ж
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