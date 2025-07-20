Источник: «Метц» может предложить 3 миллиона евро за Баринова из «Локомотива»

Французский «Метц» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает Sport24.

По информации источника, «Метц» готов заплатить 3 миллиона евро, а самому 28-летнему россиянину — зарплату в размере 700 тысяч евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В субботу, 19 июля он провел полный матч против «Сочи» (3:0) в первом туре нового сезона РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 8 миллионов евро. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026 года.