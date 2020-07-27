Источник: «Локомотив» выкупит у «Крыльев» защитника Лысцова

«Локомотив» хочет приобрести защитника «Крыльев Советов» Виталия Лысцова. Сумма трансфера — в районе 800-900 тысяч евро, именно такие цифры прописаны в контракте Лысцова в качестве отступных, сообщил телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

«Локомотив» готов активировать опцию, теперь решение за игроком.

Напомним, что несколько лет назад Лысцов уехал из «Локомотива» в Португалию, где доигрался до второй команды «Бенфики», а прошлый сезон провел в «Крыльях».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Лысцов провел восемь матчей и забил один гол. Его «Крылья» по итогам сезона вылетели в ФНЛ.

Также «Локо» близок к оформлению трансфера нападающего Виталия Лисаковича из солигорского «Шахтера». Футболисту осталось пройти медосмотр.