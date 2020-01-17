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Источник: «Локомотив» интересуется нападающим «Бешикташа» Ленсом

20:35
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«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Бешикташа» Джермейну Ленсу. Самого 32-летнего голландца все устраивает в Стамбуле и пока он не намерен покидать турецкий клуб. Однако руководство «Бешикташа» пытается убедить его рассмотреть вариант перехода, сообщает Sabah.

Ленс перешел в «Бешикташ» в 2018 году из «Сандерленда» за 4 миллиона евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 2 миллиона.

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