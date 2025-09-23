Источник: Кузяев согласовал контракт с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Гавра» Далер Кузяев продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает Sport24.

По информации источника, 32-летний россиянин уже согласовал контракт с грозненским клубом. На этой неделе он пройдет медицинское обследование, после чего должен подписать соглашение на год с опцией продления еще на сезон.

Кузяев уже выступал за «Ахмат» с 2014 по 2017 год.

Контракт Кузяева с французским «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.