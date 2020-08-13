Источник: Кокорин не поможет «Спартаку» в матче с «Ахматом» и «Уфой»

Как ранее сообщал «СЭ», форвард «Спартака» Александр Кокорин может пропустить матч команды с «Ахматом» из-за проблем с икроножной мышцей. По данным Metaraitings, дело еще серьезнее — «Спартаку» придется играть без Кокорина не только с «Ахматом», но и с «Уфой».

«Травма оказалась серьезнее, она требует более длительного восстановления, чем можно было подумать изначально», — сообщает источник, близкий к команде.

Матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» состоится в пятницу, 14 августа, в 20.00 (мск).