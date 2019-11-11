РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Источник: Глушаков требует с жены 204 миллиона рублей

15:30
Теги:

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, ее бывший муж, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков требует с бывшей супруги 204 миллиона рублей. Ранее Жорин прокомментировал информацию «СЭ».

201 миллион футболист хочет взыскать за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 миллиона — за распространение слухов о нем и еще миллион — компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни. Глушаков намерен добиться выплаты этой суммы через суд.

Футболист и его бывшая супруга судятся уже более года. Дарья Глушакова обвиняла спортсмена в изменах и требовала алименты на содержание детей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@breakingmash

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир