Источник: Глушаков требует с жены 204 миллиона рублей

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, ее бывший муж, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков требует с бывшей супруги 204 миллиона рублей. Ранее Жорин прокомментировал информацию «СЭ».

201 миллион футболист хочет взыскать за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 миллиона — за распространение слухов о нем и еще миллион — компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни. Глушаков намерен добиться выплаты этой суммы через суд.

Футболист и его бывшая супруга судятся уже более года. Дарья Глушакова обвиняла спортсмена в изменах и требовала алименты на содержание детей.

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