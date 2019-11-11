Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, Дарьи, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что футболист подал в суд на экс-супругу.

Супруги развелись 3 августа 2019 года. Как сообщает Mash, теперь Глушаков подал иск о защите чести и достоинства.

— Что я могу сказать? Это очередной, так сказать, «умный» ход от Дениса, — начал Жорин. — Почему? Потому что иск о защите чести и достоинства целесообразно подавать тогда, когда происходит всплеск какой-то негативной информации, с целью опровержения этой информации. Сейчас же все наоборот, в отношении Глушакова в инфополе — затишье. Подобный иск, как минимум, приведет к тому, что та информация, которую Денис считает негативной, вновь поднимется и начнет распространяться.

Журналисты, освещая инфоповод, будут напоминать содержание предыдущих серий. Видимо, Глушакову не сидится на месте, нужно что-то делать. Сегодня мы ознакомимся с материалами дела, после этого можно будет сказать, насколько он обоснован. (Иван Торопцев)

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