Источник: Фернандеш подпишет контракт с «Зенитом» до 2028 года

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш в ближайшее время перейдет в «Зенит», утверждает A Bola.

По информации источника, 25-летний португалец подпишет контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что официальное объявление о переходе игрока задерживается из-за решения вопроса по срокам оплаты перехода. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.