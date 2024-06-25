Источник: Фернандеш подпишет контракт с «Зенитом» до 2028 года
Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш в ближайшее время перейдет в «Зенит», утверждает A Bola.
По информации источника, 25-летний португалец подпишет контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что официальное объявление о переходе игрока задерживается из-за решения вопроса по срокам оплаты перехода. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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15
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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|19.07
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