Макаров перешел из тульского «Арсенала» в «Сочи»

Белорусский полузащитник «Арсенала» Анатолий Макаров стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба южан.

Отмечается, что 28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду под восемьдесят восьмым номером.

«Добро пожаловать в команду, Анатолий», — говорится в заявлении клуба.

Макаров выступал за «Арсенал» с 2023 года. Его контракт с тульской командой был рассчитан до 30 июня этого года. В минувшем сезоне полузащитник провел 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.

По итогам сезона-2023/24 «Сочи» вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.