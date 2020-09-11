Источник: Джано из-за травмы расторгнет контракт с «Ротором»
11 сентября 2020, 23:43
Полузащитник Джано Ананидзе из-за травмы расторгнет контракт с «Ротором», сообщает «Чемпионат.ком».
По данным источника, 27-летний грузин из-за серьезной травмы в ближайшее время не сможет выйти на поле, поэтому решил быть честным перед клубом и разорвать соглашение. Действующий контракт с «Ротором» рассчитан до 20 мая 2021 года.
Последние полгода экс-полузащитник «Спартака» провел в кипрском «Анортосисе», за который сыграл 6 матчей и не отличился результативными действиями. Футболист получил травму колена в марте и с тех пор не появлялся на поле.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4131819-dzhano-rastorgnet-kontrakt-s-rotorom-iz-za-travmy.html