Источник: Джано из-за травмы расторгнет контракт с «Ротором»

Полузащитник Джано Ананидзе из-за травмы расторгнет контракт с «Ротором», сообщает «Чемпионат.ком».

По данным источника, 27-летний грузин из-за серьезной травмы в ближайшее время не сможет выйти на поле, поэтому решил быть честным перед клубом и разорвать соглашение. Действующий контракт с «Ротором» рассчитан до 20 мая 2021 года.

Последние полгода экс-полузащитник «Спартака» провел в кипрском «Анортосисе», за который сыграл 6 матчей и не отличился результативными действиями. Футболист получил травму колена в марте и с тех пор не появлялся на поле.