Источник: «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

«Динамо» интересуется нападающим «Легии» Ярославом Незгодой, сообщает TVP Sport.

Как сообщает источник, стоимость трансфера 24-летнего поляка может составить более 4 млн евро. За игроком следят также команды из Бельгии, Германии, Италии и США.

В «Динамо» уже играет бывший игрок «Легии» — полузащитник Себастьян Шиманьски.

В текущем сезоне Незгода провел 15 матчей в чемпионате Польши, в которых забил 11 голов и отдал результативный пас. Вместе с Кристианом Гюткьяером из «Леха» Незгода лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.