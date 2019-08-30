Источник: Диань не перейдет в «Андерлехт». Игроком интересуется «Спартак»
16:55
«Галатасарай» намерен расстаться с нападающим Мбаем Дианем. Клуб предложил «Андерлехту» взять 27-летнего сенегальца в аренду, утверждает Derniere Heure.
Однако бельгийский клуб не проявил заинтересованности в сделке. «Андерлехт» не захотел платить нападающему часть зарплаты в размере 2 миллионов евро.
Ранее в турецких СМИ появлялась информация, что на Дианя претендует «Спартак». Трансфер игрока оценивался в 9 миллионов евро. Сам футболист хочет зарабатывать в России 3,5 миллиона евро в год.
Контракт Дианя с «Галатасараем» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне форвард играл за «Касымпашу» — 36 матчей, 31 гол, четыре ассиста.
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