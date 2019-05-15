Источник: Де Росси может продолжить карьеру в России

Капитан "Ромы" Даниеле Де Росси, который покинет клуб по окончании сезона, может перейти в "Зенит", информирует calciomercatonews. По данным издания, убедить его принять данное решение может полузащитник петербуржцев Клаудио Маркизио.

Напомним, что Маркизио и Де Росси вместе выступали за сборную Италии.

Де Росси, который является чемспионом мира 2006 года в составе сборной Италии, играет за "Рому" всю карьеру – с 2002 года. За это время он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок.

Игрок проведет последний матч за римский клуб в рамках 38-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (26 мая).

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