Источник: ЦСКА предлагал 5 миллионов евро за 20-летнего полузащитника «Архентинос Хуниорс»

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вере. Московский клуб предложили за 20-летнего футболиста 5 миллионов евро, но получил отказ, сообщает TyC Sports.

«Архентинос Хуниорс» готов продать Веру, но хочет получить за него 10 миллионов. Аргентинский клуб ждет нового предложения от ЦСКА.

Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.