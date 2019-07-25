Источник: ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира

ЦСКА близок к покупке нападающего сборной Алжира и клуба "Параду" Закария Найджи, сообщает Algerie Football. Московский клуб предложил за 24-летнего футболиста 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах. Всего в составе "Параду" он провел 57 матчей и отличился 32 раза. В составе сборной Алжира форвард сыграл одну встречу.

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