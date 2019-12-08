Источник: ЦСКА интересуется 20-летним бразильцем из «Васку да Гама»

ЦСКА заинтересован в трансфере нападающего «Васку да Гама» Маррони, информирует netvasco.com.br. Как отмечается, бразильский клуб хочет продать 20-летнего футболиста, чтобы иметь средства для усиления состава.

За Маррони следят и другие европейские клубы. В частности, один из итальянских клубов.

«Васку» принадлежат 70 процентов прав на игрока. Transfemarkt оценивает его стоимость в районе 4 миллионов евро.