Источник: ЦСКА интересуется 17-летним полузащитником «Хельсингборга»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович входит в сферу интересов ЦСКА. Также на 17-летнего шведа претендуют «Вулверхэмптон» и клубы из Франции, утверждает FotbollDirekt.se.

— Приятно слышать об интересе со стороны других клубов. Но я не слишком задумываюсь на эту тему. Пока не концентрируюсь на этом. У нас отличные отношения с руководством «Хельсингборга», — сказал футболист.

Гигович дебютировал в основной команде «Хельсингборга» 15 июля 2019 года. В чемпионате Швеции хавбек провел 14 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт шведа с «Хельсингборгом» рассчитан до 30 ноября 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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