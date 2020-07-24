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Источник: ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Ривер Плейта»

19:23
Хорхе Карраскаль. Фото AFP
Хорхе Карраскаль. Фото AFP
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ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалю, утверждает TyC Sports. Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро.

22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с января 2019 года. Ранее колумбиец защищал цвета «Карпат», после чего был продан отдан в аргентинскую команду в аренду (сумма сделки составила 500 тысяч евро). «Ривер» активировал опцию выкупа за 2,5 миллиона евро, но еще не расплатился до конца с украинским клубом.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

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