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Источник: «Брюгге» претендовал на Гайча. Игрок выбрал ЦСКА

22:15
Адольф Гайч. Фото Twitter.
Адольф Гайч. Фото Twitter.
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Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч продолжит карьеру в России. Официальный сайт аргентинского клуба сообщил, что аргентинец перейдет в ЦСКА.

На 21-летнего футболиста также претендовал «Брюгге», информирует Voetbal Primeur. Клуб из Брюсселя пытался приобрести нападающего еще в прошлое трансферное окно, но, в итоге, Гайч выбрал ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

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