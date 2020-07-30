Источник: «Брюгге» претендовал на Гайча. Игрок выбрал ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч продолжит карьеру в России. Официальный сайт аргентинского клуба сообщил, что аргентинец перейдет в ЦСКА.

На 21-летнего футболиста также претендовал «Брюгге», информирует Voetbal Primeur. Клуб из Брюсселя пытался приобрести нападающего еще в прошлое трансферное окно, но, в итоге, Гайч выбрал ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.