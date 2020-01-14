Источник: «Бешикташ» провел встречу с агентом Мака

«Бешикташ» намерен подписать контракт с полузащитником «Зенита» Робертом Маком. Представители турецкого клуба уже провели встречу с агентом 28-летнего словака Юраем Венглошем, сообщает Sabah.

Контракт Мака с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года. Футболист уже имеет право вести переговоры с другим клубом. «Бешикташ» рассматривает как вариант с арендой игрока, так и заключение с ним контракта на правах свободного агента летом.

Мак выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.