Источник: Амарал попросил «Спартак» об отставке с поста спортивного директора
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал с большой долей вероятности покинет московский клуб, сообщает Legalbet.
По информации источника, португальский функционер заявлял руководству красно-белых о желании уйти по ходу нынешнего сезона, но его попросили доработать до зимней паузы.
Отмечается, что руководство «Спартака» предлагало Амаралу должность советника, однако тот ответил отказом.
Амарал занял пост спортивного директора красно-белых в декабре 2023 года. До этого он работал в «Бенфике» старшим скаутом.
После 15 туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 2
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|4 : 0
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3