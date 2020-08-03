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«Ирония судьбы». Мама Кокорина отреагировала на переход сына в «Спартак»

17:04
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Светлана Кокорина, мама форварда «Спартака» Александра Кокорина, опубликовала в Instagram видео с детскими фото своего сына в форме московской команды.

2 августа «Спартак» объявил о подписании контракта с 29-летним российским футболистом по схеме «3+1».

«Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, чтобы твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровья. Я поняла что бояться нет смысла. Все, чему суждено случиться — все равно произойдет... С Богом, сынок», — написала в Instagram под видео с песней Алексея Глызина «Эпизод» Светлана.

В минувшем сезоне Кокорин на правах аренды выступал за «Сочи», где провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Нападающий принадлежал «Зениту».

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