Ионов продлил контракт с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт дончан. Срок нового контракта не разглашается.

Ранее «Ростов» подписал пятилетние контракты с нападающим Элдором Шомуродовым и полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым.

Ионов играет за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 19 матчей и 5 голов в чемпионате России.