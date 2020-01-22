Ионов продлил контракт с «Ростовом»
20:24
Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт дончан. Срок нового контракта не разглашается.
Ранее «Ростов» подписал пятилетние контракты с нападающим Элдором Шомуродовым и полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым.
Ионов играет за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 19 матчей и 5 голов в чемпионате России.
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