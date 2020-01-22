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Ионов продлил контракт с «Ростовом»

20:24
Алексей Ионов и Арташес Арутюнянц. Фото ФК "Ростов"
Алексей Ионов и Арташес Арутюнянц. Фото ФК "Ростов"
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт дончан. Срок нового контракта не разглашается.

Ранее «Ростов» подписал пятилетние контракты с нападающим Элдором Шомуродовым и полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым.

Ионов играет за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 19 матчей и 5 голов в чемпионате России.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13217

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