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Ионов признан лучшим игроком «Ростова» в матче с «Краснодаром»

09:56
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Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов признан лучшим игроком матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2) по версии болельщиков желто-синих. 30-летний хавбек отметился дублем в этой встрече.

«Ионов получил самый высокий средний балл от болельщиков при голосовании на нашем официальном сайте», — говорится в Twitter «Ростова».

В список пяти лучших игроков по мнению фанатов также попали: Роман Еременко, Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян и Данил Глебов.

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Краснодар — Ростов

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