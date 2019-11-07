Ионов признан лучшим игроком «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов признан лучшим игроком матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2) по версии болельщиков желто-синих. 30-летний хавбек отметился дублем в этой встрече.

«Ионов получил самый высокий средний балл от болельщиков при голосовании на нашем официальном сайте», — говорится в Twitter «Ростова».

В список пяти лучших игроков по мнению фанатов также попали: Роман Еременко, Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян и Данил Глебов.

Алексей Ионов — «Ростсельмаш лучший игрок матча» с «Краснодаром» ?



Ионов получил самый высокий средний балл от болельщиков при голосовании на нашем официальном сайте. В южном дерби он оформил дубль.



В топ-5 также попали Байрамян, Шомуродов, Еременко и Глебов. pic.twitter.com/kop6D3Het0 — Football Club Rostov (@rostovfc) November 7, 2019

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