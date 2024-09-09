Имя Федуна попало на мемориальную доску в честь меценатов храма рядом с «Лукойл Ареной»

Имя бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна попало на мемориальную доску, которую установили на храме в честь святого равноапостольного князя Владимира в московском районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На доске увековечены имена людей, которые жертвовали средства на строительство храма.

Владимирский храм был освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом в этом году. Храм находится примерно в километре от стадиона «Спартака». Отличительной архитектурной особенностью храма являются ромбы, которые использованы в оформлении интерьеров храма и отсылают к эмблеме «Спартака».