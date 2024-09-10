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Орлов: «Соболев хочет играть, но никакой протекции в «Зените» у него не будет»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы форварда Александра Соболева, который перешел в «Зенит» из «Спартака».

«Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Он там со «Спартаком» еще год назад поругался. Говорит же, что еще осенью сказал, что хочет уйти. Ну, не сложилось со «Спартаком» и не сложилось. Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Тут никаких не будет таких протекций. Дзюба в свое время поехал в Тулу, и из Тулы он возвратился в сборную страны. Может и Соболев пойдет по этому пути, если хватит у него и понимания, и сил, ну и мастерства. Конкуренция-то такая серьезная в «Зените», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Соболев в августе перешел из «Спартака» в «Зенит». По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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