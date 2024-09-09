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Сегодня, 21:28

Латышонок рассказал, что пропускал много мячей на тренировках от бразильцев «Зенита»

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Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок оценил уровень бразильских легионеров команды.

«Самый сильный игрок «Зенита»? Каждый силен по-своему. Вендел, Клаудиньо — топы. Глушенков — просто космос, я в шоке от Макса, очень рад за него. Сейчас он получил травму. Надеюсь, Максим восстановится и продолжит играть так, как раньше. Получаю одно удовольствие, играя с такими партнерами.

Уровень бразильцев? Первую неделю они меня валтузили. Думал, что после этого меня во вторую команду отправят. Забивали много мячей, полоскали как хотели. Их уровень очень высокий», — цитирует Латышонка «РБ Спорт».

На данный момент за «Зенит» выступают 8 представителей Бразилии. Лучшим среди них по системе «гол+пас» является полузащитник Вендел. На его счету гол и 7 результативных передач в 6 матчах РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Мирлинд Даку

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 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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