Илья Кутепов: «Нам Бог не обещал легкий путь...»
20:48
Защитник «Спартака» Илья Кутепов, получивший травму в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», в своем Instagram опубликовал пост.
— «Нам Бог не обещал легкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него и что с Ним, за Ним, в Нем и мы его обязательно пройдем и этот путь в Небесное Царство будет по небу уже в этой жизни» Из книги «МечТы», — написал Кутепов.
Навпомним, вконцовке первого тайма игрок получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Кутепов держался за заднюю поверхность бедра. С поля он уходил в сопровождении представителя медицинского персонала, опираясь на плечо врача и заметно хромая.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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