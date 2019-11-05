Илья Кутепов: «Нам Бог не обещал легкий путь...»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов, получивший травму в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», в своем Instagram опубликовал пост.

— «Нам Бог не обещал легкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него и что с Ним, за Ним, в Нем и мы его обязательно пройдем и этот путь в Небесное Царство будет по небу уже в этой жизни» Из книги «МечТы», — написал Кутепов.

Навпомним, вконцовке первого тайма игрок получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Кутепов держался за заднюю поверхность бедра. С поля он уходил в сопровождении представителя медицинского персонала, опираясь на плечо врача и заметно хромая.