Илья Казаков: руководитель проекта ВАР Калошин может потерять свою должность в РФС

Леонид Калошин, руководитель проекта ВАР в России, может потерять свою должность в РФС. Об этом заявил в своем Telegram-канале известный комментатор и журналист Илья Казаков.

«Мне говорят, что вчерашний эфир на «Матче» станет последним для Леонида Калошина, — написал Казаков. — В его должности в РФС. «Спартак» требует сатисфакцию от РФС — простого признания ошибки и извинений (которых, к слову, от самих арбитров не было) вряд ли достаточно после слов Федуна о снятии. Любопытно, что «Спартак» до сих пор не продает билеты на «Ахмат». А игра уже в пятницу.

Ход за РФС.В такой ситуации представить, что уволят Кашшаи невозможно. Хачатурянц на роль сакральной жертвы не тянет, поскольку был готов уйти сам. Но не ушел. Возможно, потому что все понимают, что он в судейском мире все еще посторонний человек, пусть и начавший работу с большим рвением.

Переигровка нереальна, это уже озвучил сам Федун. Отстранение Казарцева и Еськова — недостаточно. Следом за Кашшаи и Хачатурянцем в судейской иерархии как раз Калошин. Тот, кто отвечает за ВАР. Но как бы он блекло вчера не выглядел в эфире, на Калошине лежал большой объем технической работы. Станет ли ситуация лучше или хуже после его ухода — сразу не скажешь.

В понедельник Калошин выступил в эфире «Матч ТВ» и объяснил решения арбитров в матче первого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи».