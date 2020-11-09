Илья Геркус: «Зенит» и Семака штормит, но не критично. До зимы должны дотянуть в тройке»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги матчей 14-го тура Тинькофф РПЛ.

— «Зенит» набрал 9 очков в чемпионате — вполне прилично и 1 очко в Лиге чемпионов — очень плохо, — написал Геркус в Telegram-канале. — Есть травмированные, но шансы на их восстановление после перерыва довольно хорошие. Команду и тренера штормит, но не критично. До зимы должны дотянуть в тройке. В Лиге чемпионов шансы на третье место все еще есть.

«Локомотив» набрал 3 очка в чемпионате — плохо и 2 очка в Лиге чемпионов — тоже не очень. С травмами совсем немного игроков — после перерыва скорее всего вернутся. Тут шторм посерьезнее. Тренер выглядит растерянным, контакт с командой потерян. Строительство соломенного домика, как я выразился неделю назад, не получается. В чемпионате до зимы кардинально исправить ситуацию вряд удасться. Из претендентов на медали команда практически выпала, в ЛЧ хорошие шансы на третье место и на спасение лица.

«Краснодар» также набрал 3 очка в чемпионате и 1 очко в Лиге чемпионов. Самый плохой результат из всех. Очень много травмированных, часть из них не восстановиться после перерыва. Идеальный шторм. Команда валится. Шансов на приличное выступление в чемпионате и в ЛЧ практически не осталось. Очевидно, что «Проект Краснодар» нуждается в перезагрузке. Вопрос сроков и масштабов такого ресета.

ЦСКА — 12 очков в чемпионате и единоличное лидерство и 2 очка — всего! — в ЛЕ. В чемпионате — отлично, в ЛЕ — очень плохо. Все-таки мы привыкли к тому, что для наших клубов Лига Европы — это легкая прогулка. Почти все всегда выигрывали группу без проблем. Видимо настали новые времена. Эта ситуация, немного потряхивает ЦСКА, но в целом они в полном порядке. Особенно на фоне соперников.

Ну и про «Спартак», куда без них? У них 7 очков в четырех матчах в чемпионате, что маловато для претендента. Схема немного заездилась, состав подустал. Молодые игроки — а у «Спартака» в основном только такие — наелись, скорее психологически, чем физически. Тем не менее за второе-третье место эта команда поборется, а вот за чемпионство — вряд ли.

Ну и напоследок отмечу «Динамо». 9 очков, четвертое место, на котором они имеют все шансы удержаться, новый тренер, стадион — "Динамо" дает многочисленные поводы для энтузиазма своим болельщикам. Возрождение этого клуба отодвинет «Локомотив» на четвертое место в Москве и по спортивным результатам, и по аудитории, и по маркетингу, и по коммерческому развитию клуба.